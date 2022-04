Se anuncia una película de Streets of Rage

Después de disfrutar de un buen éxito con dos películas de Sonic the Hedgehog, SEGA vuelve a apostarle al cine, y en esta ocasión será Streets of Rage la propiedad que piensan llevar a este medio de entretenimiento.

De acuerdo con Deadline, SEGA y dj2 Entertainment, productores de las películas de Sonic, se han unido una vez más, en esta ocasión para entregarnos una película de Streets of Rage. Junto a esto, Escape Artists, casa productora, y Derek Kolstad, creador de la serie de John Wick, formarán parte de este proyecto.

Dentro de los primeros datos de información, destaca el hecho de que Kolstad es el encargado del guion. Considerando que esta será la adaptación de un beat’em up, la decisión de poner al responsable por John Wick en este puesto suena como la elección lógica en este caso. Junto a esto, Escape Artists son reconocidos principalmente por producir la franquicia de Equalizer, otra serie de acción bastante popular.

Por si fuera poco, no hay que olvidar que dj2 Entertainment también se encuentra trabajando en la adaptación al cine de It Takes Two. Regresando a Streets of Rage, el último juego en la serie fue Streets of Rage 4, el cual recibió un sin fin de críticas positivas, y es catalogado como uno de los mejores beat’em up de los últimos años. En temas relacionados, se ha filtrado el logo de Sonic Origins.

Nota del Editor:

Aunque la idea de llevar algo como Streets of Rage al cine suena como una mala decisión, las dos películas de Sonic han demostrado que incluso una idea extraña puede tener resultados positivos. Solo hay que esperar a que se dé más información.

Vía: Deadline