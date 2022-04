El futuro de Sonic está marcado por dos juegos, al menos por el momento. El primero de estos es Sonic Frontiers, una entrega en 3D, el cual bien podría presentarnos un mundo abierto. El segundo gran proyecto es Sonic Origins, una colección de títulos clásicos. Ahora, de forma inesperada, se ha filtrado una nueva imagen de este paquete.

Recientemente, se encontró un registro para Sonic Origins en el sitio de clasificación de Corea del Sur. Fue aquí en donde surgió una nueva imagen de esta colección, la cual indicaría que pronto tendremos más información al respecto. En la filtración podemos ver a Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Metal Sonic y Eggman, y junto a ellos está el logo del juego.

Sonic Origins es una colección que, como su nombre lo indica, nos presenta las entregas clásicas de este personaje. Estamos hablando de Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog CD, Sonic the Hedgehog 3, y Sonic & Knuckles.

En temas relacionados, Sonic the Hedgehog 2 se perfila para ser la película de videojuegos más exitosa de la historia. De igual forma, Sonic tendrá un nuevo control de Xbox.

Nota del Editor:

Los juegos de la colección no son tan importantes. Hay cientos de colecciones con estos títulos. Lo interesante será ver qué tipo de extras se ofrecen. Si solo vemos los juegos, el paquete no valdrá mucho la pena.

Vía: Tails Channel