Después de años de espera, Fantastic Beast The Secrets of Dumbledore por fin está disponible en las salas de cine en todo el mundo. De esta forma, los ojos del público, y Warner Bros., estuvieron en el desempeño de la cinta en taquilla. ¿Los resultados? Bueno, la realidad no es tan favorable como los fans lo desean.

De acuerdo con Variety, Fantastic Beast The Secrets of Dumbledore logró obtener $43 millones de dólares durante su fin de semana de apertura en Estados Unidos. Si bien estos números lograron posicionar a la cinta en el primer puesto de recaudación en los últimos días, esta también es la apertura más baja para la serie.

En comparación, la primera película de Fantastic Beasts debutó con $74 millones de dólares en 2016, y recaudó un total de $812 millones. Por otro lado, The Crimes of Grindelwald en 2018, obtuvó $62 millones en su primer fin de semana, y concluyó su periodo en los cines con $654.9 millones. Por su parte, los expertos han señalado que The Secrets of Dumbledore lograría recolectar más de $400 millones de dólares en total.

Recordemos que un previo reporte señaló que el futuro de esta serie depende completamente de un desempeño favorable de The Secrets of Dumbledore. De esta forma, este inicio no pinta un buen futuro para la saga que planea contar la gran pelea que Dumbledore y Grindelwald tuvieron antes de la llegada de Harry Potter al mundo mágico.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el futuro de esta serie aquí. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de Fantastic Beast The Secrets of Dumbledore aquí.

Nota del Editor:

Cada nueva película de Fantastic Beast tiene un peor desempeño en taquilla. Si bien esto se le puede atribuir a las malas calificaciones que ha tenido la cinta, también es importante señalar que la industria del cine apenas se está recuperando de la pandemia.

Vía: Variety