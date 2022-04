Cuando la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection se anunció, muchos se alegraron al descubrir que una versión física de este título estará disponible día uno. Ahora, hoy se ha confirmado que una Edición Limitada también estará al alcance de todos los jugadores.

La Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Limited Edition tiene un precio de $150 dólares y, además de incluir la colección con 13 juegos clásicos de las Tortugas Ninja, este paquete incluye:

-Copia física del juego con diseño de caja original de Kevin Eastman

-Póster de tela con la adaptación de Kevin Eastman de TMNT: Turtles in Time (16″ por 24″)

-Diorama acrílico multicapa de Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo (4,5″ por 5″)

-Juego de pines esmaltados de cinco diseños clásicos: The Technodrome, Turtle Blimp, Party Wagon, Shredder y Krang

-Juego de 12 cromos translúcidos de personajes de estilo cómic basados en TMNT: Tournament Fighters con apariciones raras de Wingnut, Armaggon, Chrome Dome, War, Aska, Karai y más (3″ por 5″)

-Libro de arte a todo color con 180 páginas con un capítulo dedicado a cada uno de los 13 juegos de la compilación (5,5″ por 8″)

Este paquete de colección también estará disponible el día de lanzamiento de la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, aunque, como su nombre lo indica, esta es una edición limitada y no habrá más reimpresiones. La Edición Limitada está disponible para pre-orden en Best Buy y Target, para PS5, PS4, Xbox y Nintendo Switch.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2022. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este paquete aquí.

Nota del Editor:

Lo más interesante de todo este paquete, es el libro de arte. Tener un registro detallado sobre los 13 títulos que nos presenta la colección es algo que justifica el precio, el cual está a la par de algunas de las ediciones especiales de Limited Run Games.

Vía: Go Nintendo