A lo largo del último año, mucho se ha hablado sobre el destino de Bobby Kotick, actual CEO de Activision Blizzard. Si bien durante la adquisición de la compañía por parte de Microsoft, un reporte mencionó que la salida de este ejecutivo eventualmente sucedería, un nuevo documento ha señalado que el futuro de Kotick sigue siendo muy incierto.

El pasado viernes, Activision agregó una línea a su presentación principal sobre la compra por parte de Microsoft, enfatizando que tanto la compañía de Redmond y Bobby Kotick no han discutido ni negociado el estado laboral del ejecutivo una vez que la adquisición logre completarse. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

On Friday, Activision added a line to its main filing about the planned sale to Microsoft, stressing that Microsoft and Bobby Kotick haven't discussed nor negotiated his post-merger employment status.https://t.co/w9N3sXZM2g

Hmmm pic.twitter.com/dWqhxj8TbG

— Stephen Totilo (@stephentotilo) April 18, 2022