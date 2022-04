Tal parece que el futuro del mundo mágico está en la cuerda floja. De acuerdo con un nuevo reporte, el éxito de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore determinará si la cuarta y quinta película de esta serie se harán una realidad o no.

En una investigación por parte de Variety, fuentes cercanas al medio han señalado que Warner Bros. está esperando para ver qué tal le va a Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore en taquilla. Si la película es un éxito, entonces tendremos un desenlace para esta saga. Sin embargo, si el caso contrario llegase a suceder, tal parece que la conclusión al conflicto entre Dumbledore y Grindelwald nunca llegará.

Junto a esto, se ha mencionado que por el momento no hay un guion para las próximas dos cintas. Este reporte ha señalado los problemas de esta serie. Desde el reciente arresto de Ezra Miller, pasando por la salida de Johhny Depp, hasta las controversiales declaraciones de J.K. Rowling sobre la comunidad transexual. Sin embargo, esto no es todo. Variety señala que “Warner Bros. inicialmente pospuso la filmación en 2019 para reorganizar la tercera película”, lo que provocó que se dedicara más tiempo a la preproducción. La cinta luego enfrentó más retrasos debido a la pandemia de COVID-19.

Por su parte, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore se enfrenta a una batalla complicada. Si bien la primera cinta de esta saga fue un éxito, recaudando más de $800 millones de dólares, la segunda entrega ha sido la película con menos ingresos de todo Harry Potter, con $650 millones de dólares. Junto a esto, varios países tienen problemas de censura sobre la relación entre Dumbledore y Grindelwald.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore se estrenará el 14 de abril de 2022. En temas relacionados, Warner Bros. ha censurado las escenas gay para el mercado de China. De igual forma, estas son las primeras opiniones de la cinta.

Nota del Editor:

La serie de Fantastic Beasts tiene el potencial de ser buena. Sin embargo, mientras que J.K. Rowling siga escribiendo los guiones, esto no sucederá. La autora no sabe cómo escribir para cine, y es una lástima, ya que algunos de los conceptos que ha introducido han sido interesantes.

Vía: Variety