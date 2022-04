Se filtra emulador de Game Boy para Switch Online

Mucho se ha hablado sobre la integración de juegos del Game Boy en Nintendo Switch Online. Desde el año pasado, rumores sobre esta integración han circulado en internet, pero todo parecía indicar que esto no iba a suceder. Sin embargo, una nueva filtración ha señalado que juegos como Super Mario Land podrían llegar a la consola híbrida dentro de poco.

Recientemente, archivos de un emulador de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance surgieron en 4Chan. De acuerdo con la información filtrada, el emulador de GBA tiene el nombre de “Sloop” y el emulador de GB se llama “Hiyoko”. Estos dos han sido desarrollados por el equipo de NERD (Nintendo European Research & Development), la subsidiaria con sede en París responsable de gran parte de los esfuerzos de emulación de la compañía en los últimos años.

So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL

— Trash_Bandatcoot (@trashbandatcoot) April 18, 2022