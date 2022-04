Scarlet Nexus llegó a nuestras manos en junio de 2021, y ya se ha convertido en todo un éxito para Bandai Namco. De acuerdo con la compañía japonesa, este título ha alcanzado un hito en sus ventas, esto en parte gracias a su llegada a Xbox Game Pass y, para celebrar, se ha liberado un nuevo demo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que Scarlet Nexus ha superado las dos millones de unidades vendidas en menos de un año. Este número no solo toma en cuenta a todos los que compraron su copia del juego, sino que también incluye a las personas que han descargado este título por medio de Game Pass en Xbox y PC.

『Celebration mode: ON🔺』#SCARLETNEXUS has reached 2 million players worldwide, including loyal fans on Xbox and PC Game Pass.

Thank you very much for supporting the OSF. pic.twitter.com/Itvcxj6Eem

— Scarlet Nexus (@scarlet_nexus) April 14, 2022