Tales of Arise anuncia crossover con Scarlet Nexus

Ya pasó un muy buen rato desde que tuvimos algún tipo de noticia relacionada a Tales of Arise. El exitoso JRPG de Bandai Namco parece haber sido un poco olvidado, pero para remediar eso, sus desarrolladores han anunciado un nuevo crossover con Scarlet Nexus que traerá nuevos ítems a ambos juegos.

En el caso de Tales of Arise, habrá una nueva espada para Alphen inspirada en la katana de Yuito en Scarlet Nexus, así como un gracioso accesorio que podrás equipar en la cabeza de los personajes.

Mientras tanto, en Scarlet Nexus, Yuito obtendrá la icónica Blazing Blade de Alphen como un arma, y podrás equipar a tu grupo con la máscara rota de este personaje como un ítem cosmético.

Por ahora no sabemos si este DLC tendrá algún costo adicional o si los jugadores podrán disfrutarlo de forma completamente gratuita. Sin embargo, vale la pena recordar que Tales of Arise ya tuvo otro crossover con Sword Art Online y ese sí fue de paga.

Nota del editor: Me hubiera encantado que ambos juegos recibieran un DLC mucho más sustancioso, tal vez como una expansión o algo similar. Tanto Tales of Arise como Scarlet Nexus fueron geniales, y es una lástima que en realidad no haya una excusa para regresar a ninguno de ellos.

Via: Bandai Namco