Es un hecho que Spider-Man: No Way Home es una de las películas más populares de los últimos años. No solo la cinta ha sido un éxito en taquilla, recaudando más de $1.69 mil millones de dólares, sino que también ha sido reconocida por el gran tratamiento que le dio a Andrew Garfield y Tobey Maguiere. Una de las personas que está contenta con este punto, es Sam Raimi, director de la trilogía original de Spider-Man.

En una reciente plática con Variety, con el objetivo de promocionar su nuevo corto, You’re Dead Hélène, Raimi fue cuestionado sobre Spider-Man: No Way Home. Para la sorpresa de nadie, el director está contento con la película, y la forma en la que su versión del arácnido fue tratada. Esto fue lo que comentó:

“Fue muy divertido. Me encantó No Way Home y la audiencia con la que estaba se volvió loca. Fue maravilloso ver a Alfred interpretar su papel y a Willem Dafoe, solo ver a estos muchachos llevarlo al siguiente nivel. Y Tobey fue increíble como siempre. La mejor palabra que puedo decir es que fue refrescante para mí”.

Sam Raimi fue el encargado de dirigir Spider-Man 1, 2 y 3 a principios de siglo. Hasta el día de hoy, sus versiones de Spider-Man, el Duende Verde y Doc Ock son consideradas las mejores adaptaciones de estos personajes en la pantalla grande. Afortunadamente, este no fue el final de su relación con Marvel. Este mismo año llegará a los cines Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cinta que es dirigida por Raimi, y en donde podríamos ver una vez más a Tobey Maguire como el arácnido.

Nota del Editor:

Sam Raimi es un fantástico director. Aunque su fuerte es el horror, el cineasta también tiene un buen ojo para las películas de héroes. De esta forma, estoy emocionado por ver el tipo de trabajo que hará Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual parece combinar sus dos fuertes.

Vía: Variety