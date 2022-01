La segunda temporada de Demon Slayer no deja de recibir alabanzas por su gran animación. Tan solo en el episodio pasado se dejó en claro porque Ufotable es uno de los estudios más populares de los últimos años. Sin embargo, esto no detuvo a los fans de encontrar un detalle que les pareció molesto, el cual está relacionado con Zenitsu.

Aunque Zenitsu usualmente es relegado al papel cómico, este personaje cuenta con varios momentos serios. Uno de estos ocurrió durante el episodio pasado, en donde el cazador de demonios se enfrentó cara a cara contra una de las lunas superiores seis. Sin embargo, los fans notaron que la clásica burbuja de sueño que caracteriza a los personajes dormidos en el anime, fue incluida en esta escena, algo que en el manga no pasó.

Zenitsu es un personaje que despierto es algo cobarde. Sin embargo, al dormir obtiene una gran fuerza y confianza que lo ponen al nivel de Tanjiro e Inosuke. Sin embargo, al agregarle la burbuja de moco en la escena previamente mencionada, los fans han señalado que Ufotable solo ve a este héroe como una broma.

Esto fue lo que comentó un fan en particular:

I dont get why they added the little bubble in this scene or his fighting scenes since it wasnt in the manga and they didnt do that in the spider arc either. For comedy? I guess ufo doesn't want Zenitsu to look too cool 😔 its okay Zen your fans already know youre the coolest 💖 pic.twitter.com/QMdYRIIPZC

— 💚💛 (@tn_zens) January 23, 2022