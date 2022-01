El Steam Deck ya tiene fecha de lanzamiento oficial

Tras haberse retrasado hasta principios de este año, Valve prometió que el Steam Deck ya volvería a sufrir de ningún otro retraso y parece que sí lograron cumplir con su prometido. Esto lo decimos porque hace unos momentos, la compañía liderada por Gabe Newell finalmente anunció la fecha exacta de lanzamiento para este nuevo dispositivo.

Vía una publicación en su sitio web oficial, Valve reveló que será el próximo 25 de febrero cuando el Steam Deck salga a le venta para el público general, pero será hasta el 28 de ese mes cuando se empiecen a enviar las primeras unidades comerciales. Valve se pondrá en contacto con quienes hicieron su preventa, y tendrán un lapso de 72 horas para terminar con el proceso de pago. De lo contrario, serán devueltos al último lugar de la fila y tendrán que repetir todo el proceso nuevamente.

Valve también compartió información adicional que podría serte de utilidad:

– Las invitaciones de compra serán enviadas poco después de la 1PM (hora del centro de México) del 25 de febrero.

– Los correos electrónicos para iniciar el pedido se envían en el mismo orden en que se realizaron las reservas.

– Solo es posible pedir el modelo de Steam Deck reservado en su momento.

– El depósito de la reserva se aplica al precio final de Steam Deck, y los gastos de envío están incluidos.

Recordemos que actualmente el Steam Deck solo estará disponible para su compra en los Estados Unidos, Canadá, Europa y Reino Unido. De momento no sabemos cuándo es que llegará al resto del mundo, México incluido.

Nota del editor: Incluso si lo vendieran aquí en México, el Steam Deck no es en realidad un dispositivo que me llame la atención. Claro que me gustaría disfrutar de mi biblioteca de Steam de forma portátil, pero tampoco es como algo que realmente me haga falta en mi vida.

Via: Valve