Anuncian libro de arte oficial de Demon Slayer

Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba, tiene muy contentos a los fans tras la llegada de su segunda temporada hace un mes. No solamente la historia ha mentido enganchada a la comunidad, sino que el estilo de animación único de Ufotable también ha estado dando mucho de qué hablar. Si realmente te consideras fan de este anime, entonces seguramente querrás tener este nuevo libro de arte entre tus manos.

Koyoharu Gotouge, creador de Demon Slayer, ha diseñado una portada con una ilustración inédita de Tanjiro para el nuevo libro de arte del anime. Esta publicación tendrá un total de 120 páginas a color con hasta 300 ilustraciones del anime.

Cover of the artbook of anime adaption of “Demon Slayer” by Koyoharu Gotouge.

Format A4

1540 yens

120 pages (all color)

300 illustrations

February, 4 pic.twitter.com/LAfcVPohA2

