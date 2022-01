Soulslike, un género de herederos espirituales

Cuando FromSoftware lanzó Dark Souls, poco imaginarían sus creadores el impacto que tendría en los videojuegos. Un título que combinó acción y RPG en una atrapante ambientación, con un gameplay que pone a prueba las capacidades de los jugadores creando sensaciones de amor y odio en ellos, solo para seguir intentando superar sus demenciales retos. De este genial concepto han surgido secuelas y otras interpretaciones que en definitiva han sabido cautivar a sus seguidores.

¿Qué hace a un Soulslike un buen Soulslike?

De entrada, un Soulslike debe ser intrigante a primera vista, con una ambientación oscura, llena de elementos visuales cuidadosamente trabajados e invitando a explorar sus mundos interconectados, mientras tratamos de desvelar una historia ambigua con más preguntas que respuestas que solo la libre interpretación del jugador es capaz de contestar.

Si hay algo que todos los jugadores coinciden es que la gameplay de los Soulslike no permite permitir estar admirando mucho tiempo estos detalles pues somos arrojados a un mundo hostil, repleto de amenazas y trampas a cada paso que damos sin dar lugar a respiros. La tensión y la muerte es moneda corriente en este subgénero, enfrentándonos a un perpetuo ciclo de ensayo y error que puede ser frustrante para algunos, al forzarnos a aprender (y desaprender) las mecánicas de los calabozos y patrones de combates de los jefes para conocer cuando es el momento adecuado para esquivar o golpear, con fuertes penalizaciones si fallamos en nuestro intento, pero una satisfacción inmensa si lo superamos.

Aunque es de reconocer que se está sobreexplotando el término Soulslike, el exitoso concepto creado por FromSoftware tampoco es nada nuevo. Esto lo podemos experimentar en otros sectores de la industria del entretenimiento, como es el caso de los casinos. Un ejemplo es el desafiar el juego de la ruleta online, pues ha existido por cientos de años, evolucionando en incontables modalidades en las salas de casino en vivo, pero conservando su atractivo al ser un reto impredecible y que pone a prueba nuestro razonamiento. Otro ejemplo son las series de televisión de misterio que nos hacen razonar y buscar posibles soluciones o motivos a la situación, como es el caso de la serie Coreana, Hellbound.

Si bien existen una larga lista de títulos, juegos, series y películas que reciclan la fórmula de la ruleta, existen algunos prometedores lanzamientos para este 2022 que han estado haciendo bastante ruido por su potencial de expandir el subgénero.

Bleak Faith: Forsaken

Un Soulslike a toda honra donde haremos el papel del Renegado, el último bastión de la humanidad frente a la amenaza de la Omniestructura, y cuyo gameplay nos hace ver que estaremos ante un Survival Horror que hace guiños a Shadows of the Colossus y Mortal Shell al tiempo que combina elementos del Cyberpunk a la ya habitual temática Dark Fantasy, lo cual le añade novedad y una identidad propia.

Se espera que esté disponible para PC, Xbox One y PS4 para el segundo trimestre de este 2022.

Elden Ring

Por su parte FromSoftware sigue llevando su concepto aún más lejos con este título que quizás sea el juego más esperado de principios de 2022. Elden Ring combinará mecánicas de la serie Souls y Sekiro: Shadows Die Twice dentro de un mundo creado por J.R.R. Martin exclusivamente para él.

El título ya ha ganado 8 premios antes de su lanzamiento y tras la beta cerrada ya los críticos lo apuntan como seguro ganador del Game of the Year una vez salga para XBOX One, XBOX Series, PS4, PS5 y PC el próximo 25 de febrero de 2022.