Ya tiene tiempo que sabemos sobre el nuevo live-action de Blancanieves que Disney está preparando, el cual será protagonizado por la actriz Rachel Zegler. Aunque la adaptación buscará ser lo más fiel posible a la obra original, parece que el tema de los siete enanos podría ser dejado de lado tras una serie de críticas por parte de Peter Dinklage, a quien recordarás como Tyrion Lannister en Game of Thrones.

“Literalmente no busco ofender a nadie, pero sí me sorprendió cuando Disney se enorgulleció por elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero sigues contando la historia de Blancanieves y los Siete Enanos.

Den un paso hacia atrás y vean lo que están haciendo. No tiene sentido para mí. Están siendo progresivos por una parte, pero siguen contando esa historia sobre los malditos enanos viviendo en una cueva juntos, ¿qué diablos están haciendo? ¿No he hecho lo suficiente para dejar esa ideología atrás? Supongo que no estoy haciendo el ruido suficiente. No sé qué estudio sea, pero están tan orgullosos de ello. No siento mas que amor y respecto hacia la actriz y toda la gente que pensó que estaba haciendo lo correcto. Pero qué demonios.”