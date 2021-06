Ya sabemos quién será Blancanieves en el remake live action

Disney no detiene sus intenciones de crear remakes live action de todas sus películas clásicas. Ahora, recientemente se ha revelado que esta nueva versión de Blancanieves ya tiene una protagonista, y se trata de Rachel Zegler, a quien veremos en West Side Story de Steven Spielberg a finales de año, así como en Shazam! Fury of the Gods en 2023.

De acuerdo con fuentes cercanas a Deadline, Zegler será la actriz indicada para darle nueva vida al personaje de Blancanieves en una versión live action de la clásica película animada de 1938. Aunque por el momento no hay muchos detalles, esta cinta entraría en producción el siguiente año, y contaría con una serie de cambios enfocados en expandir la historia original.

Esto fue lo que comentó Marc Webb, el director de esta cinta, respecto a la participación de Zegler:

“Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son solo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este clásico cuento de hadas de Disney”.

De igual forma, Benj Pasek y Justin Paul, quienes se encargaron del soundtrack de películas como La La Land, están trabajando en nuevas canciones para esta nueva versión de Blancanieves. Esperemos tener más información de esta cinta live action en un futuro.

Vía: Deadline