Éstos son los títulos más jugados de PS Now en consolas y PC

Sony ha compartido unos cuantos datos interesantes sobre el servicio PlayStation Now de los últimos meses, detallando algunos de los títulos más jugados. Marvel’s Avengers, Horizon Zero Dawn, y Call of Duty: Black Ops III encabezan la lista de horas jugadas entre PS5 y PS4, pero las estadísticas más interesantes las encontramos en PC.

Ahora es posible transmitir juegos de PS Now vía PC, es decir, puedes disfrutar de exclusivas de PS4 que todavía no lleguen nativamente a esta plataforma. Estos títulos han demostrado ser sumamente populares entre la comunidad de PC, y acá te decimos cuáles son los más jugados:

– Bloodborne

– Horizon Zero Dawn

– The Last of Us

– Marvel’s Avengers

– Detroit: Become Human

Tres de ellos ya están disponibles nativamente en PC, pero no sorprende que Bloodborne y The Last of Us figuren en esta lista. ¿Será que también lleguen a PC en un futuro? Definitivamente es posible, y cabe la posibilidad de que Uncharted 4: A Thief’s End también sea uno de ellos.

Fuente: PlayStation Blog