Según Sony, Uncharted 4 será el próximo juego de PS4 en llegar a PC

Además de Horizon: Zero Dawn, Death Stranding y el recientemente lanzado Days Gone, Sony mencionó que también habrá más juegos de PlayStation 4 que eventualmente estarán llegando a PC. Aunque el publisher nipón no reveló exactamente cuáles, parece ser que ya tenemos esta respuesta.

En un nuevo documento publicado y redactado por Sony, donde se tocan temas como el crecimiento de la compañía, factores demográficos y más, se enlista a Uncharted 4: A Thief’s End bajo la categoría de “otros lanzamientos planeados para PC”.

Al momento de redacción, Sony no ha confirmado que Uncharted 4 vaya a llegar a PC, por lo que bien podría tratarse de un error. Sin embargo, tendría sentido extender el alcance de este juego considerando que su película se estrenará a principios de 2022, y seguramente habrá mucha gente interesada en conocer más sobre las aventuras de Nathan Drake.

Fuente: Sony