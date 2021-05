El PS5 se volverá redituable para Sony a partir del próximo mes

No es ningún secreto que Sony, Microsoft y Nintendo siempre tienen pérdidas con las ventas de consolas durante sus primeros meses en el mercado. Tiene que pasar determinado tiempo antes de que alguna de ellas se pueda volver realmente redituable para cualquiera de estas empresas, y en el caso de Sony con el PlayStation 5, ese tiempo finalmente ha llegado.

El día de hoy Sony compartió un documento dirigido a sus accionistas donde se menciona información referente al estado actual de la compañía nipona. Entre estos datos, Sony reveló que el modelo estándar del PS5 (que incluye lector de discos) se volverá redituable para la compañía a partir del siguiente mes.

Sony no menciona nada sobre el modelo digital del PS5, así que este tal vez no esté teniendo tan buenas ventas como uno podría creer. En este documento no solo se hablan sobre finanzas, sino que también revela la posibilidad de que Uncharted 4 llegue a PC dentro de poco.

Via: The Verge