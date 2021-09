Un jugador transforma a Skyrim en Dark Souls

The Elder Scrolls V: Skyrim es un juego con una activa comunidad de mods. Estos van desde los sencillos, como introducir nuevo contenido o cambiar el aspecto visual de alguna sección en particular, pasando por los alocados, como la inclusión de memes, hasta aquellos que suenan imposibles, como transformar este mundo en Dark Souls. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que un dedicado fan ha utilizado más de 500 mods para convertir este juego de Bethesda en el popular título de FromSoftware.

Recientemente, el usuario conocido como Heavy Burns, publicó en su canal de YouTube, un video en donde explica detalladamente cómo es que transformó a Skyrim en Dark Souls. Este trabajo va más allá de simplemente cambiar un par de texturas o incluir enemigos, ya que las zonas del juego de FromSoftware, así como su combate y algunas mecánicas han sido implementadas al trabajo de Bethesda.

Esto fue lo que comentó Burns en una plática con GamesRadar:

“Siempre he sido un gran fan de Dark Souls y Elder Scrolls. Es por eso que fusionar los dos de una manera que no solo es interesante de experimentar, sino también satisfactoria y gratificante de jugar es una idea realmente divertida para mí.”.

Si bien Burns ha compartido una lista de mods que puedes usar para obtener un resultado similar, estos trabajos están conformados por más modificaciones a Skyrim. Desde los cambios más pequeños, hasta los más grandes, es impresionante la dedicación que este proyecto tiene por una persona.

En temas relacionados, Skyrim llegará a PS5 y Xbox Series X|S. De igual forma, una abeja casi arruina la escena inicial del juego.

Vía: GamesRadar