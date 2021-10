Rumor: Un BR de Squid Game estaría en desarrollo

Squid Game es la serie más popular del momento. Con solo un par de semanas en Netflix, la producción de Corea del Sur se ha convertido en lo más visto de esta plataforma de streaming en múltiples regiones. Junto a los planes para una segunda temporada ya están en marcha, un nuevo rumor señala que un juego de Squid Game ya estaría en desarrollo.

De acuerdo con Tom Henderson, insider de la industria, un battle royale inspirado en Squid Game ya estaría en desarrollo. Lamentablemente, esta es toda la información que se proporciona. Aunque esta persona no lo menciona, es muy probable que esto esté relacionado con la división de juegos de Netflix. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Apparently a "SQUID GAME" type of game is in development already.

I'm not sure on the developer just yet though.

The future of BR is coming 😂

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 10, 2021