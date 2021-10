El nuevo Superman de DC se declara abiertamente bisexual

Tal y como te lo comentábamos hace unas cuantas semanas, un nuevo Superman ha llegado a DC Comics. Estamos hablando de Jon Kent, hijo de Clark Kent, quien ahora se encargará de proteger el planeta Tierra. Pues bueno, sus creadores recientemente revelaron que este personaje será bisexual, y conoceremos más detalles sobre esto en su nuevo cómic.

En noviembre se estará lanzando el número 5 de Superman: Son of Kal-El, donde Jon Kent se declarará como bisexual. Su guionista, Tom Taylor, y el artista, John Timms, declararon lo siguiente respecto a esto:

“Siempre hemos dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos reflejados en sus héroes y estoy muy agradecido de que DC y Warner Bros. compartan esta idea. El símbolo de Superman siempre ha representado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics.”

Nota del editor: Como suele ser el caso con este tipo de cosas, la gente no está muy contenta con la decisión del guionista. Sin embargo, es importante recordar que estamos frente a un personaje ficticio, por lo que sus creadores pueden moldearlo como ellos quieran. Si no te gusta, pues no leas el cómic y ya.

