Gravity Rush es una de las series más interesantes de PlayStation. Originalmente, una exclusiva del PS Vita, esta entrega eventualmente llegó al PlayStation 4, y hasta gozó de una secuela. Ahora, un nuevo rumor ha señalado que Gravity Rush 2 tendrá una remasterización que estará disponible en PlayStation 5 y PC.

De acuerdo con información filtrada por parte de un supuesto tester, Gravity Rush 2 Remastered ya está en desarrollo, con un anuncio planeado para mayo de este año, seguido de un lanzamiento en PlayStation 5 a finales del verano de 2024. Junto a esto, se ha mencionado que una versión para PC también estaría disponible en algún punto de este año.

Por el momento, no hay algún tipo de información oficial que logre respaldar esta declaración. Sin embargo, en un año en donde PlayStation no tiene planeados lanzamientos AAA, la idea de ver este tipo de trabajos, no suena tan descabellada. Recordemos que el original Gravity Rush ya está disponible en PlayStation 4, e incluso se puede encontrar en PlayStation Plus, aunque solo en la suscripción más cara.

En temas relacionados, el director de la serie quiere hacer un nuevo juego. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo vistazo a la película de Gravity Rush.

Nota del Editor:

Gravity Rush es una fantástica serie, llena de ideas interesantes y un espectacular estilo visual. Es una lástima que esta propiedad ha sido olvidada, por lo que espero que este rumor se vuelva una realidad en el futuro.

Vía: Wccftech