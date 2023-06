Rumor: Phil Spencer dejaría ser el CEO de Xbox

Mucho se sabe que los cargos de presidente en la industria de los videojuegos nunca son eternos, de eso nos hemos podido dar cuenta recientemente con Reggie Fils Aime, quien antes lideraba Nintendo y dejó su cargo para dar paso a Doug Bowser. Como es evidente, lo mismo pasará en algún momento con Phil Spencer, algo que podría ser en poco tiempo.

Un nuevo rumor que se ha difundido mediante periodistas, Sarah Bond estaría en conversaciones para asumir el cargo de jefe de Xbox, mismo que tiene bajo su manto en este momento Phil Spencer. Y algo que se debe mencionar, es el tiempo en el que este cambio se llevaría a cabo, concretamente entre 12 o 24 meses aproximadamente.

Aquí la declaración original:

RUMOR: Sarah Bond is and has been in talks to take over as “Head of #Xbox” in the next twelve (12) to twenty four (24) months.

I received no details on whether that meant she will be replacing Phil Spencer as “CEO of Xbox”

– or –

If it simply meant she will be getting a…

— Garrett Atkins (@GarrettEAtkins) June 11, 2023