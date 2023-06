Se anuncia el regreso de Summer Game Fest para 2024

Hace pocos días se llevó a cabo un nuevo evento de Summer Game Fest, mismo que tuvo anuncios bastante destacados que han gustado a los fanáticos de los videojuegos en diferentes niveles. Y ahora que todo ha llegado a conclusión en cuanto a presentación de diferentes publishers, todavía hay personas que se preguntan por otra edición para el 2024.

Esa duda ha quedado resuelta casi al instante, pues mediante su cuenta de Twitter, el organizador del evento, Geoff Keighley, comentó que el evento es más que una realidad, afirmando que esperen más detalles como el mes y los días para el mismo. A su vez, podrían darse a conocer a los publishers que van a hacer acto de presencia.

After a record-setting 2023, we are excited to share some news:#SummerGameFest will return in June 2024, including our live showcase event hosted by @geoffkeighley and #SummerGameFest Play Days from @iam8bit

Stay tuned for more details in the coming months. pic.twitter.com/za4BeK9gbP

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 13, 2023