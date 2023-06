Los 5 mejores anuncios de Summer Game Fest 2023

A pesar de su extraña organización y en general formato, podemos decir que Summer Game Fest ha llegado para convertirse en el nuevo gran evento anual de videojuegos, esto claro, tras todo el drama y la dolorosa cancelación de E3 que por supuesto, nos da indicativos de que la convención ha muerto. Este 2023 fue la verdadera prueba de fuego para la nueva organización, la cual, a pesar de tener aún mucho qué aprender, hizo un buen primer intento, permitiendo que varias de las compañías más importantes del medio hicieran todo tipo de anuncios, algunos de ellos de consideración mayor que nos han dejado muy emocionados. La elección no fue nada sencilla, pero acá te van los que para nosotros fueron, las cinco noticias o anuncios más trascendentes que nos dejó el Summer Game Fest 2023, así como los eventos que se celebraron en su marco. Cuéntanos ¿cuál de todos ellos fue el que más te gustó?

Prince of Persia: The Lost Crown

Las sorpresas son lo que más nos gusta de este tipo de eventos o conferencias e indudablemente, la presentación del Summer Game Fest Live abrió de una gran forma con la revelación de Prince of Persia: The Lost Crown, juego completamente nuevo de esta legendaria franquicia que en un inicio nos dejó bastante confundidos, pues hasta donde sabíamos, Ubisoft solo estaba trabajando en una remake de Sands of Time. Como sea, este bello juego AA que toma el camino de los metroidvania, luce sensacionalmente bien, pues apuesta por un estilo gráfico sencillo, pero bastante estilizado, además de que sus mecánicas base y combate parecen tener una enorme personalidad. Su estreno ha quedado pactado para el 18 de enero de 2024 en todas las plataformas actuales, incluido el Nintendo Switch.

Final Fantasy VII: Rebirth

Sin duda alguna, uno de los juegos más esperados de los últimos años. El Summer Game Fest Live tenía que cerrar con mucha fuerza, por lo que se decidió hacerlo con el primer avance real de Final Fantasy VII: Rebirth, secuela del adorado Final Fantasy VII: Remake lanzado hace unos años. Lo mostrado nos dejó ver que será un juego de dimensiones considerables, al punto de que su versión física se venderá con dos discos. Las especulaciones sobre cómo cambiará la historia respecto al juego original no se han hecho esperar y claro, la emoción está por las nubes. Lo mejor de todo este asunto es que según parece, no tendremos que esperar demasiado para regresar con Cloud y compañía, pues Square Enix anunció que el lanzamiento está previsto para inicios de 2024, esto claro, en exclusiva para PS5, aunque por ahí existen algunas pistas de que el juego podría llegar a PS4 también.

Persona 5 Tactica y Persona 3 Reload

Con todo y que unas horas antes, la sorpresa se arruinó gracias a una filtración, podemos decir que uno de los mejores momentos de los últimos días fue cuando durante el Xbox Games Showcase, Atlus salió a revelar el futuro de su serie estrella, no con uno, sino con dos títulos nuevos. Por un lado tenemos a Persona 5 Tactica, juego de estrategia por turnos basado en el universo de Persona 5 que luce espectacular. Su fecha de lanzamiento quedó pactada para este 17 de noviembre en todas las plataformas actuales, incluido el Nintendo Switch. Para rematar, también tuvimos el anuncio de Persona 3 Reload, remake del clásico Persona 3 que nos llegará a inicios del próximo año igualmente para todas las plataformas.

Starfield

Probablemente la gran estrella de todo lo que ocurrió en el Summer Game Fest 2023. Luego de presentar un nuevo tráiler durante el Xbox Games Showcase, se dedicó casi una hora a mostrar a detalle varias de las partes de lo que tendrá Starfield, lo cual, nos dejó claro que estamos ante uno de los juegos más ambiciosos de los últimos años por la dimensión y escala que busca. Cosas como explorar más de mil planetas, armar nuestra propia nave espacial y la clara mejora que hay que sus sistemas de combate, nos hacen pensar que el nuevo trabajo de Bethesda no decepcionará de ninguna forma. De destacar su bella edición de colección y control especial. Importante mencionar que su rendimiento en consolas Xbox estará fijado en 30 cuadros por segundo. Finalmente se le ha dado fecha de estreno, la cual, quedó para el 6 de septiembre del año en curso en Xbox Series X|S y PC.

Star Wars: Outlaws

Desde hace ya un tiempo, sabíamos que Massive Entertainment, estudio que forma parte de Ubisoft, se encontraba trabajando en un nuevo juego de Star Wars, pero pocos nos imaginábamos que el desarrollo fuera tan avanzado. Durante el Xbox Game Showcase, Star Wars: Outlaws fue revelado, pero lo que de verdad emocionó fue el gameplay mostrado un día más tarde en el Ubisoft Forward. Este título de mundo abierto ubicado entre Episodio V y VI, nos pondrá en los zapatos de una forajida que está haciendo todo lo posible por sobrevivir. Lo mostrado luce espectacular y esperemos, esté a la altura de lo que todos esperamos. Por el momento no tiene fecha de estreno, solo se dijo que el objetivo es que esté llegando a consolas de actual generación y PC, en algún punto de 2024.