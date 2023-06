Xbox desea tener cuatro grandes lanzamientos al año

Hace dos días se ha dado a conocer un nuevo evento de Xbox Games Showcase, esto con anuncios de videojuegos bastante esperados que ahora disponen de más imágenes incluyendo gameplay. Y debido al éxito de la presentación, parece que el camino de la empresa va en ascenso, incluso un representante de la marca estima grandes lanzamientos al año.

Matt Booty ha estado en recientes entrevistas sobre el futuro de Xbox, con comentarios que van desde que Starfield será el juego con menos bugs, hasta mencionando los ambiciosos planes que tienen para el futuro. Por su parte, mencionó abiertamente que tienen estimados cuatro videojuegos grandes a lanzarse para cada año a partir del 2024.

Xbox studios boss Matt Booty says they think they've "turned the corner" on game releases. Hints there are still 2024 games to come that haven't been announced. (Might also have been hinting at 2025; a bit vague).

Goal is four big games a year

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 11, 2023