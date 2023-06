Street Fighter 6 es un fracaso en Xbox

¿Será que la gente piensa que Street Fighter 6 es una exclusiva de PlayStation como sucedió con la quinta entrega de la saga? O simplemente los jugadores de Xbox tienen otro tipo de juegos en mente. El caso es que Street Fighter 6, a pesar de haber tenido un gran estreno y de gozar de excelentes números en cuanto a ventas, no aparece en la lista de los 50 juegos más vendidos en la Microsoft Store.

Un usuario que se hace llamar Vertigo publicó en los foros de IconEra que la versión de Street Fighter 6 para Xbox era un fracaso rotundo y compartió la lista de los juegos más vendidos por medio de la tienda de Microsoft, aclarando que, bueno, “apenas van diez días de su lanzamiento”.

Pero sería muy extraño que esto cambiara. Diez días para un videojuego que generó tanta anticipación y tras la larga espera de todo el tiempo que Capcom mantuvo vivo Street Fighter V eran para que los fans de los juegos de peleas se abalanzaran sobre la sexta edición de la franquicia en cuanto apareciera en la tienda virtual… a menos que todos ellos hayan migrado a la consola de Sony.

Lo que es un hecho es que Street Fighter 6 no está vendiendo en Xbox. Y esto, definitivamente va a afectar la reputación de la consola con los desarrolladores japoneses que, de por sí no se caracterizan por lanzar sus juegos en las plataformas de Microsoft.

Vía: Icon Era

Nota del editor: Sí me molestó que no saliera SFV para Xbox, lo jugué en PC y juraba que SF6 iba a correr con la misma suerte, quiero pensar que mucha gente sigue creyendo que el juego no está disponible para Xbox. Pero es muy posible que simplemente la audiencia sea otra.