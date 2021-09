Contrario a lo que muchos podrían llegar a creer, Minecraft sigue siendo una sensación mundial. Tan solo esta semana, se reportó que la obra maestra de Mojang había generado más de mil millones de dólares en 2020, y a raíz de este éxito, parece que sus creadores ya están trabajando en nuevas entregas de la saga.

De acuerdo con información de Windows Central, quienes citan a dos confiables fuentes, Mojang ya está trabajando en dos nuevos proyectos relacionados a Minecraft. Jez Corden, quien compartió la noticia en el portal previamente mencionado, dijo lo siguiente:

“Hay algo que sé por hecho: Se viene más Minecraft. Fuentes confiables me dicen que Mojang tiene por lo menos dos nuevos proyectos ajenos de Minecraft y Minecraft Dungeons, aunque no tengo idea sobre cómo son esos juegos exactamente. Tal vez descubramos que todos esos adelantos al estilo pixel-art sí sean relevantes para la revelación de algún proyecto… o tal vez no. Uno nunca pierde la esperanza.”