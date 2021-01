Rumor: KOTOR 3 ya está en desarrollo de la mano de un misterioso estudio

Pese a que EA y Star Wars tuvieron un contrato de exclusividad por casi una década, nunca vimos una tercera entrega de Knights of the Old Republic, una de las series más aclamadas por los fans de esta serie. Sin embargo, un nuevo rumor apunta a que KOTOR 3 ya está en desarrollo.

De acuerdo con Bespin Bulletin, un famoso insider de la serie, la tercera entrega de Knights of the Old Republic ya está en desarrollo. Sin embargo, ni EA, ni Obsidian ni BioWare estarían involucrados en este proyecto. En el podcast de Bulletin se menciona a Jason Schreier, periodista de Bloomberg, quien ha señalado que un estudio que nadie se imagina está trabajando en esta secuela.

Por el momento se desconoce exactamente a que estudio se refiere Schreier. Tomando en cuenta que este comentario se compartió el año pasado, algunos señalaron que se trataba de otro de los tantos equipos de EA. Sin embargo, considerado que Ubisoft ya está trabajando en un juego de Star Wars, es probable que el periodista se refiriera a una compañía de videojuegos.

Por el momento, BioWare se encuentra trabajando en un nuevo juego de Mass Effect, así como en Dragon Age 4. Por otro lado, Obsidian tiene en sus manos a Grounded y Avowed. Aunque actualmente no hay información oficial sobre los planes de Star Wars con EA, Bulletin ha mencionado que esta compañía sí está trabajando en nuevos juegos de esta serie, pero probablemente no se traten de Battlefront 3.

Solo nos queda esperar y ver cuáles son los planes de EA para el futuro. De igual forma, aún se desconoce quién está detrás del supuesto desarrollo de Knights of the Old Republic 3. En temas relacionados, un rumor indica que Star Wars: Battlefront 3 ya está en desarrollo.

Vía: Bespin Bulletin