Después de un complicado lanzamiento, CD Projekt Red comenzó a trabajar en varios parches para Cyberpunk 2077, los cuales mejorarán el desempeño del juego, y la experiencia que le ofrece a los usuarios. De esta forma, la primera actualización sustancial llegó a todas las consolas y PC el pasado viernes, y estos son los cambios que nos ofrece.

En cuanto a las versiones de PlayStation, El Analista de Bits ha mencionado que la resolución promedio del PS5 ha aumentado, aunque sigue siendo dinámica. De igual forma, se menciona que el pop-up ha mejorado sustancialmente, pero esto ha provocado que las caídas de frame rate sean más constantes. Por otro lado, las sombras y densidad de NPC sigue igual. Por último, pese a que actualmente no se han encontrado grandes bugs o glitches, se ha señalado que hay un error el cual causa que los subtítulos se queden fijos en la pantalla después de una conversación.

Respecto al Xbox, la resolución en One, One X, Series S y Series X ha aumentado. El pop se ha visto reducido en general, pero en la versión estándar del One este aspecto ha aumentado. De igual forma, esto ha provocado que el frame rate sea un poco más inestable en todas las versiones. Por otro lado, se menciona que el detalle en los NPC ha disminuido en One. Por último, se ha revelado que es más fácil realizar disparos a la cabeza en las consolas de Microsoft.

Cyberpunk 2077 aún tiene planeada otra gran actualización en febrero, y seguramente veremos un par de parches pequeños en las próximas semanas. En temas relacionados, este título tuvo el mejor lanzamiento digital en la historia. De igual forma, los jugadores siguen reportando problemas con este título.

Vía: El Analista de Bits