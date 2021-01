Age of Calamity ya ha superado las 3.5 millones de copias distribuidas

Hyrule Warriors: Age of Calamity fue uno de los últimos grandes títulos del Nintendo Switch en 2020. Al tratarse de una precuela de Breath of the Wild, uno de los juegos más populares de la consola híbrida, los fans estaban emocionados por tener esta entrega en sus manos. Ahora, el reciente reporte financiero de Koei Tecmo, los desarrolladores, ha revelado que Age of Calamity ya es el Warriors más exitoso en la historia.

El reporte de Koei Tecmo señala que en 2020 se registró un aumentó de ingresos más grande en comparación con 2019, esto se debe en parte a Age of Calamity. Este título logró enviar al mercado más de 3.5 millones de unidades para diciembre del año pasado, posicionándolo como el juego del estilo Warriors más exitoso en toda la saga.

El mismo informe ha revelado que Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ha enviado 220 mil copias en todas sus plataformas en Japón y Asia. De igual forma, el paquete de expansión Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy ha vendido más de 100 mil unidades en ambas regiones.

Aunque por el momento no hay planes para una tercera entrega de Hyrule Warriors, es probable que el gran éxito de Age of Calamity cambie la opinión de Nintendo y Koei Tecmo. En temas relacionados, dataminners han encontrado pistas que apuntan a DLC para este título.

Vía: Nintendo Everything