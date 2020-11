Hyrule Warriors: Age of Calamity podría tener cuatro personajes DLC

Tal parece que Nintendo y Koei Tecmo aún terminan con Hyrule Warriors: Age of Calamity. Aunque por el momento no hay información oficial, data miners han encontrado un par de pistas que apuntan a la llegada de DLC para el título de Nintendo Switch.

Considerado que el original Hyrule Warriors tuvo bastante contenido adicional, DLC para Age of Calamity suena como una idea posible. De acuerdo con la información que encontraron los data miners, hay un par de líneas de voz que apuntan a la llegada de Purah, Robbie, Astor y Sooga al repertorio de personajes jugables.

Recordemos que estos cuatro personajes tienen un papel dentro de la historia del juego. Purah y Robbie salieron en Breath of the Wild, y en Age of Calamity vimos sus versiones jóvenes. Por otro lado, Astor y Sooga son completamente nuevos. Por el momento no hay planes oficiales para DLC. Sin embargo, este contenido adicional estaría en la misma línea del juego.

En temas relacionados, así se vería un demake del juego para Game Boy Color. De igual forma, Age of Calamity ya es el Musou más exitoso de la historia.

Vía: Nintendo Everything