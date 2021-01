Un adorable PS5 modificado está cautivando al internet

El PlayStation 5 tiene el potencial de ser una consola con una infinidad de ediciones especiales. Aunque por el momento Sony no ha revelado algún diseño único que los usuarios de esta consola pueden adquirir, recientemente un PS5 modificado ha cautivado al internet, debido a lo adorable que es.

Hace un par de días, Tauriq Moosa, periodista de The Guardian, compartió una imagen de un PS5, el cual cuenta con una serie de dibujos hechos por un niño. Esta foto fue publicada originalmente en un grupo de Facebook, y rápidamente conquisto al internet.

Aunque hay un cierto de grupo de personas que no están de acuerdo con los dibujos, especialmente al considerar que conseguir un PS5 hoy en día sigue siendo un problema, hay otras que fueron cautivados y desearían tener una consola con un diseño tan especial.

I don't get the issue. This is now a special edition. https://t.co/z7BUEW7SQU

— Your Next Boyfriend (@iDavey) January 23, 2021