Rumor: Star Wars Battlefront 3 ya está en desarrollo y podría salir hasta el 2023

Pese a que la licencia de Star Wars ya no es exclusiva de EA en los videojuegos, la compañía seguirá creando experiencias que nos transporten a este universo muy, muy lejano. Sin embargo, por el momento se desconoce cuándo veremos información relacionada con esta propiedad. Ahora, un nuevo rumor señala que Star Wars Battlefront 3 podría ser anunciado dentro de poco.

Todo comenzó hace un par de semanas, cuando un par de actores que participaron en Star Wars Battlefront 2 habían mencionado que ya están trabajando en un proyecto secreto. Junto a esto, el juego llegó de forma gratuita a la Epic Games Store. Sin embargo, lo más interesante proviene de un post en reddit, el cual aseguraba tener información privilegiada.

El usuario conocido como NotDevinsideyourhead, mencionó que Star Wars Battlefront 3 se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y estará disponible hasta finales de 2023, debido a que DICE, los desarrolladores, están enfocados en el siguiente Battlefield. De igual forma, un supuesto anuncio se llevaría a cabo en los próximos meses. Por otro lado, se llegó a comentar que esta entrega haría uso del SSD y llevaría a la serie a una nueva dirección.

Lo más interesante de todo esto, es que Jeff Grubb, insider de la industria, mencionó que hay algo de verdad en estos rumores, aunque no revelo de qué estaba hablando. Considerado el éxito de Star Wars, no sería una gran sorpresa ver que Battlefront 3 tome inspiración de series como The Mandalorian y futuros proyectos de la serie. Sin embargo, considerando que DICE está trabajando en un nuevo Battlefront, parece que aún falta mucho tiempo para ver si alguna de estas declaraciones se vuelve realidad o no.

