Rumor: El reboot de Silent Hill para PS5 sería anunciado en The Game Awards este año

A lo largo de todo este 2020 hemos tenido un sinfín de rumores sobre el posible regreso de Silent Hill para PlayStation 5. Múltiples fuentes han asegurado que Konami y Sony están trabajando en un reboot de la franquicia para su nueva consola, y aparentemente sería revelado durante The Game Awards a finales de este año.

De acuerdo con información del notable filtrador e insider, Roberto Serrano, existe un rumor de que el reboot de Silent Hill finalmente será presentado de manera oficial en TGA, y tal y como se viene diciendo desde hace tiempo, sería exclusivo de PS5:

12.10 THE GAME AWARDS – World Premiere

KONAMI | PS5

SILENT HILL

Picture not representative of any official announcement pic.twitter.com/MBt0ONle7z

— Roberto Serrano’ (@geronimo_73) October 31, 2020