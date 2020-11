Sony confirma que el cable HDMI incluido con el PS5 soporta 120FPS y 4K

La semana pasada finalmente empezaron a salir los unboxing del PlayStation 5 y Xbox Series X, pero hubo un detalle importante que provocó inquietud entre los fans de Sony. Mientras que Microsoft dejó bien en claro que el cable HDMI incluido con las nuevas consolas era 2.1, es decir, permite jugar hasta en 4K y 120FPS, había dudas sobre el que venía con el PS5, pero ahora ya tenemos la respuesta y seguramente te agradará.

Según lo reporta el portal italiano Evereye, Sony ha confirmado que el cable HDMI que viene con el PS5 sí es 2.1, por lo que no necesitarás comprar uno nuevo en caso de que quieras sacarle el mayor provecho a tu nueva consola.

Sin embargo, este no es el único factor a considerar al momento de jugar a 120FPS. Para empezar, no todos los juegos de PS5 soportarán estos cuadros por segundo. Por ahora, solo unos cuantos títulos lo han confirmado, como Devil May Cry 5: Special Edition y DiRT 5, por ejemplo. Además de esto, evidentemente necesitarás una TV que permita una tasa de refresco de 120Hz.

Fuente: Evereye