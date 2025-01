¿Robert Pattinson será el Batman del DCU?

El nuevo DCU no solo tiene la complicada tarea de ofrecernos experiencias cinematográficas de calidad, sino que James Gunn y su equipo necesitan encontrar a los actores perfectos para darle vida a los héroes que muchos amamos. En el caso de Batman, parece que la respuesta es fácil, puesto que el co-director de DC Studios ya tendría en la mira a Robert Pattinson.

Si bien Pattinson ya le da vida a Batman en las películas a cargo de Matt Reeves, esta versión del personaje no forma parte del universo que se está construyendo. Sin embargo, en una reciente entrevista, Reeves ha revelado que a Gunn le encantaría que Pattinson protagonice The Brave and the Bold. Esto fue lo que comentó el director en una entrevista con Josh Horowitz:

“En realidad, todo se reduce a si tiene sentido o no […] Lo que traiga el futuro, realmente no puedo decirlo… tendremos que ver a dónde nos lleva eso”.

Hasta el momento, Gunn no ha revelado si ya encontraron al actor principal para Batman: The Brave and the Bold, o si quiere que Pattinson aparezca en su universo cinematográfico. Como lo menciona Reeves, al final del día todo se reduce a si esto tiene sentido o no.

De igual forma, no hay que olvidar que participar en el DCU significa comprometerse con un papel durante mucho tiempo, algo que tal vez a Pattinson no le agrade. De igual forma, The Batman nos presenta una versión específica de este personaje, la cual podría no funcionar con lo que vemos en el DCU. En temas relacionados, estos son los nuevos detalles de The Batman II. De igual forma, la secuela se ha retrasado.

Vía: World of Reel