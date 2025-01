En estos momentos, Ryu Ga Gotoku Studio está trabajando en múltiples proyectos. Si bien muchos están emocionados por el nuevo Virtua Fighter y Project Century, a finales de febrero estará disponible Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Es así que la compañía tiene pensado llevar a cabo una presentación especial enfocada en este título, esta misma semana.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que el próximo 9 de enero, a las 9:00 AM (hora del Pacífico), o a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo una presentación especial enfocada por completo en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Aquí, RGG Studio nos dará un gran vistazo a esta entrega a solo unas semanas de su lanzamiento.

Aunque el estudio no ha revelado qué veremos en este evento, es muy probable que tengamos un vistazo extendido al gameplay de esta entrega, así como un par de sorpresas que harán felices a todos los fans. Ahora, es importante mencionar, que la presentación estará enfocada por completo en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, por lo que no tendremos información sobre el nuevo Virtua Fighters ni Project Century.

Recuerda, el siguiente Like a Dragon Direct se llevará a cabo el 9 de enero a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Por su parte, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii estará disponible el próximo 21 de febrero. En temas relacionados, esta es nuestra reseña de Like a Dragon: Infinite Wealth. De igual forma, así le fue a Like a Dragon: Yakuza en reseñas.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Sé que no me voy a encontrar con un nivel tan denso como Infinite Wealth, pero esta sigue siendo una experiencia llena de calidad que, como fan, no me puedo perder.

Vía: SEGA