Se cancelan preventas de Mighty No. 9 para 3DS y PS Vita

Hace ya bastantes años atrás se lanzó Mighty No. 9, juego que se supone sería el sucesor espiritual de Mega Man, dado que estaba siendo creado de la mano de Inticreates y Keiji Inafune, por lo cual los fans tenían confianza en que saldría todo bien, ayudando a la vez al kickstarter. Sin embargo, muchas cosas no se cumplieron, siendo la primera una jugabilidad que valiera la pena y después, el título no fue lanzado en todas las plataformas anunciadas, donde dos se quedaron descartadas claramente.

Amazon ha confirmado la cancelación de los pedidos anticipados de las versiones para Nintendo 3DS y PlayStation Vita, poniendo fin a más de una década de especulación sobre el destino de estos juegos. Para quien no lo recuerde fue financiado en 2013 a través de la exitosa campaña de crowdfunding que recaudó más de 4 millones de dólares. Sin embargo, su lanzamiento inicial en 2016 en otras plataformas fue ampliamente criticado.

Los compradores que esperaban recibir su copia en portátiles ahora se enfrentan a la decepción. La tienda ha anulado los pedidos pendientes nueve años después, marcando el cierre de un capítulo polémico en la historia. En retrospectiva, el proyecto había mostrado señales de problemas desde el principio: Ralph Egas, CEO de Abstraction Games, el estudio encargado de los ports, admitió en 2018 que no se había avanzado nada.

Keiji Inafune, ha mantenido un perfil bajo desde el lanzamiento del juego, que no cumplió con las expectativas de los fanáticos ni con su promesa de revitalizar el legado de Mega Man. Comcept, la desarrolladora original, fue adquirida por Level-5 en 2017. Desde ese entonces, Inafune ha participado en proyectos como Beastroid, una serie basada en NFT, y actualmente figura como productor de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time.

Aunque el fallido lanzamiento de 3DS y PS Vita de Mighty No. 9 representa una conclusión negativa para sus seguidores, también sirve como recordatorio de los riesgos del crowdfunding en la industria del videojuego. La cancelación definitiva de estos pedidos cierra una etapa que dejó lecciones tanto para los desarrolladores como para la comunidad gamer. Por ahora, el juego está disponible en consolas de pasada generación y PC.

Vía: Timeextension