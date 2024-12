Aunque The Batman II aún está a casi dos años de distancia, poco a poco han salido a la luz nuevos detalles sobre la esperada película de Matt Reeves. De esta forma, el director ha revelado nueva información que nos da una idea del tipo de película que nos espera en el 2026.

Recientemente, Reeves fue entrevistado por Digital Spy, en donde reveló que The Batman II se enfocará en las consecuencias de la primera cinta, con una Ciudad Gótica que no está contenta con el caos que causó Ridler, así como la corrupción que fue expuesta. De esta forma, Batman ya no tendrá una visión tan blanco y negro, algo que ofrecerá una nueva perspectiva para el protagonista. Esto fue lo que comentó el director:

“Hay mucho descontento y hay mucho clamor por las revelaciones de lo que descubrimos al final de la primera película. Hay malestar en las calles porque la gente dice: ‘¿Cómo pudo ocurrir todo esto?’, y por la idea de que la corrupción se extiende de un modo muy profundo. En la primera película, Batman ve las cosas de una manera muy simple, en blanco y negro. A medida que avanzamos en el siguiente filme, hay muchos más grises. Hay mucha más división en la ciudad. […] Hay mucha agitación porque la gente está en sus bandos y no hay comunicación. ¿Cómo encaja Batman en eso? No es tan fácil como decir: ‘Oh, sí, chicos malos. Voy detrás de los chicos malos’. Cuando las cosas están en un gris, es muy difícil ser Batman, así que esto es parte del desafío a medida que avanzamos”.

Lamentablemente, Reeves no compartió más detalles sobre los personajes, villanos y otros puntos narrativos clave. Más allá de Batman, se espera que la secuela traiga de regreso a Alfred, Jim Gordon y al Pingüino. Fuera de estos, es un completo misterio a quién y quién no veremos en la pantalla grande.

Te recordamos que The Batman II llegará a las salas de cine el 2 de octubre de 2026. En temas relacionados, película de terror de Batman estaría en camino. De igual forma, la nueva película de Batman no sería de origen.

Nota del Autor:

Matt Reeves tiene toda mi confianza. El director ha demostrado que conoce muy bien al personaje, y al mismo tiempo no tiene miedo de presentarnos su propia versión del Caballero de la Noche, algo que es más que admirable.

Vía: Digital Spy