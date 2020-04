Rick May, actor de voz de Star Fox 64, falleció debido al COVID-19

Lamentamos tener que compartir la triste noticia sobre el fallecimiento de Rick May, actor de voz que prestó su talento a múltiples personajes de videojuegos como Peppy Hare y Andross en Star Fox 64, The Soldier en Team Fortress 2, Gengis Khan en Age of Empires 2 y Dr. M en Sly 3: Honor Among Thieves.

La información viene por parte de su colega John Patrick Lowrie, actor de voz para Sniper en Team Fortress 2, quien por medio de una publicación confirmó que su muerte se debe a complicaciones relacionadas con el COVID-19.

Además de su trabajo en los videojuegos, Rick era un maestro en la Rekindle School, donde dirigió y participó en más de 300 shows, desde Shakespeare, hasta comedias musicales.

Aquí en Atomix enviamos nuestras condolencias y más sentido pésame a todos sus amigos y familiares. Descansa en paz, Rick May (1940 – 2020).

Fuente: Rekindle School