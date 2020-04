Ubisoft te regala Assassin’s Creed II

¿Ya te aburriste estando encerrado en tu casa jugando los mismos videojuegos? Entonces esta noticia debería alegrarte, pues a partir de mañana podrás disfrutar de manera gratuita una de las mejores entregas de la famosa franquicia de asesinos de Ubisoft, y te estoy hablando por supuesto de Assassin’s Creed II.

A partir del 14 de abril, la plataforma de videojuegos de Ubisoft, uPlay, regalará la versión de PC de AC II a todos sus usuarios. No es necesario pagar nada, lo único que debes tener es una cuenta de uPlay, la cual puedes crear totalmente gratis, y podrás disfrutar de este gran juego sin límite de tiempo.

La noticia fue compartida por un portal alemán de ofertas, así como por el analista de la industria Daniel Ahmad, quien por medio de su cuenta de Twitter nos confirma que esta oferta es de carácter global, además de que también incluirá descuentos en Assassin’s Creed Brotherhood y Assassin’s Creed Revelations.

Assassin’s Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 11, 2020