Reviven rumores de la pronta llegada del sucesor del Switch

El área de Investigación y desarrollo de Nintendo Europa, publicó una vacante de trabajo buscando una persona con experiencia en cross-platform. Esto despertó las sospechas de los seguidores de la marca que esperan con ansias a la consola sucesora del Nintendo Switch.

En específico, la persona que piense solicitar el trabajo deberá ser un ingeniero o científico dedicado a la investigación y desarrollo de tecnologías de videojuegos. De preferencia experto en desarrollo para Nintendo Switch y “otras plataformas de siguiente generación de Nintendo” en cuanto a motores de juegos y programación en red.

Esa línea: otras plataformas de siguiente generación de Nintendo es sin duda un detonante para el fandom, aunque en realidad el trabajo suena más a algo enfocado a cross-platform que, tal vez pueda, en un futuro a largo plazo, colaborar en el desarrollo de la nueva consola. De la cual Nintendo no ha dicho más que: “al Nintendo Switch todavía le queda bastante tiempo,” cada vez que se le pregunta al respecto.

Nota del editor: Yo digo que se lo tomen con calma, el sucesor del Switch llegará a su tiempo, mientras tanto, hay que seguir disfrutando de lo que la consola actual sigue ofreciendo, todavía no tenemos Tears of the Kingdom en nuestras manos y seguro hay mucho por venir en cuanto a software.