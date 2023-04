Primer tráiler de la temporada tres de The Witcher

Como ya se sabe, Henry Cavill ya no tendrá el papel de Geralt de Rivia en la serie de The Witcher, esto por cuestiones que aún no quedaron del todo claras hace unos meses que se dio la notificación. Sin embargo, seguirá en el show puesto que todavía grabó la tercera temporada del show de Netflix, misma que por fin tiene tráiler y fecha de estreno.

Lo más curioso, es que al igual que sucedió con Stranger Things en su temporada 4, The Witcher también se va a dividir en dos partes, el denominado volumen 1 se emitirá el 29 de junio, mientras que el 2º se suma el 27 de julio a la plataforma de streaming. Esto para dar un tiempo considerable para que todos los fanáticos hayan podido disfrutar de los episodios.

Aquí su avance:

Esta es la sinopsis del show:

Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia recién reunida contra aquellos que amenazan con destruirla. Con el entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza protegida de Aretuza, donde esperan descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña, pero en lugar de eso, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia negra y traición. luchar, poner todo en juego, o arriesgarse a perderse para siempre.

Recuerda que la primera oleada llega el 29 de junio a Netflix.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Para este punto muchos fans pensaban que no se iba a estrenar nunca, pero al menos es algo que al fin ha tomado forma. Eso sí, en la temporada cuatro va ser bastante raro el cambio abrupto de actor protagonista.