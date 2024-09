El pasado 30 de agosto se publicó el libro de Masterworks de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Japón. Si bien aún no hay una traducción oficial para otras partes del mundo, los fans se han dado a la tarea de compartir una serie de detalles interesantes presentes en esta obra. En todo lo que se ha dado a conocer en los últimos días, destaca el hecho de que el nombre de este título iba a ser diferente.

Para aquellos que han jugado Tears of the Kingdom sabrán lo importante que son los dragones, al grado de que Nintendo consideró llamar este juego como Tears of the Dragon, algo que tiene un gran peso en la historia de este título. Sin embargo, para evitar algún tipo de spoiler, los desarrolladores decidieron cambiar el nombre de esta entrega a lo que conocemos hoy en día.

Ten fun things I learned from Zelda Tears of the Kingdom Master Works: 1.“Dragons” were a major motif during development, and the game’s original name was Tears of the Dragon.

2.The secret stones were going to look like dragon fetuses, which led to the magatama shape pic.twitter.com/4uMTRwD06f — Tokyo Game Life (@TokyoGameLife) August 30, 2024

De igual forma, el libro ha revelado que las piedras secretas iban a tener la forma de fetos de dragón, en lugar de las magatamas del producto final. Junto a esto, se eligió el color verde para la magia zonnan debido a su legibilidad en el juego, su conexión con la magia en la serie y para evocar el pasado de la franquicia. Ganondorf se convirtió en el Rey Demonio y el cataclismo, por lo que son la misma entidad. De esta forma, uno de los mayores misterios de las últimas entregas de The Legend of Zelda ha sido aclarado.

Interesantemente, una idea inicial para las profundidades era tener un escenario prehistórico con plantas y animales gigantes. De igual forma, desde el principio se decidió que la batalla final debía incluir un dragón, específicamente el concepto de uno blanco contra uno negro.

Aún hay muchos detalles que el libro esconde, por lo que en los próximos días se dará a conocer más información sobre Tears of the Kingdom. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que el Masterworks estará disponible fuera de Japón. En temas relacionados, Nintendo actualiza la línea de tiempo de Zelda. De igual forma, Echoes of Wisdom tendrá diferentes dificultades.

Nota del Autor:

Es interesante conocer un poco más sobre el desarrollo de Tears of the Kingdom, especialmente la forma en la que los dragones siempre formaron parte de la historia y los momentos más impresionantes del título. Nunca olvidaré la revelación del dragón de luz y la batalla final, sentimiento que seguramente comparten muchos fans.

Vía: Tokyo Game Life