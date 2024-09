Hace un par de meses, Bandai Namco reveló Dragon Ball Project: Multi, un MOBA que nos dará la oportunidad de jugar como Goku y compañía en un ambiente competitivo. Ahora, el día de ayer culminó la primera beta del título y, para celebrar, la compañía japonesa ha revelado la fecha de lanzamiento para este título.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Bandai Namco compartió un mensaje para agradecer la participación de los fans en la más reciente prueba de Dragon Ball Project: Multi. Junto a esto, la compañía japonesa confirmó que este MOBA estará disponible en PC y dispositivos móviles en algún punto del 2025. Esto fue lo que se comentó al respecto:

DRAGON BALL PROJECT:Multi

We sincerely thank everyone for taking part in the Regional β Test. #DRAGONBALL #DBPMulti pic.twitter.com/bTMXN4mkSO

