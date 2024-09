Conforme nos acercamos al lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, más y más información sale a la luz sobre este esperado título. Ahora, durante PAX West 2024 se ha revelado que este título contará con dos dificultades diferentes.

Por medio de redes sociales, los asistentes a PAX West 2024 que tuvieron la oportunidad de jugar Echos of Wisdom han descubierto que el título contará con dos dificultades. La primera de estas es la norma, mientras que la segunda lleva el nombre de Hero Mode, algo que le resultará familiar a todos los fans de la serie.

La descripción Hero Mode indica que esta dificultad tiene en mente a los “jugadores avanzados”. Aquí encontramos algunos ajustes, como recibir el doble de daño, y los enemigos no soltarán corazones al ser derrotados. Algunos efectos de los accesorios tampoco se aplicarán. Sin embargo, por el momento se desconoce si esto fue algo exclusivo del demo en PAX West 2024, o si formará parte del lanzamiento, aunque esto es muy probable.

Esto no es algo nuevo, puesto que títulos como A Link Between Worlds, Link’s Awakening, Wind Waker HD, Twilight Princess HD, y Skyward Sword HD también han gozado de esta opción. Te recordamos que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom estará disponible el próximo 26 de septiembre. En temas relacionados, revelan otro modo de juego para este título. De igual forma, Nintendo actualiza la línea de tiempo de Zelda.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Nintendo ofrece este tipo de opciones. Los juegos de Zelda no siempre son las experiencias más difíciles, por lo que muchos jugadores siempre se quedan deseando un mayor reto, y es bueno ver que la compañía les dé la oportunidad de obtener lo que desean.

Vía: Nintendo Everything.