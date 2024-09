Nintendo of Europe ya tiene nuevo presidente

Aunque las divisiones de Nintendo en Japón y Estados Unidos son las más reconocidas por gran parte de los jugadores, no hay que olvidar a Nintendo of Europe. Ahora, recientemente se revelaron una serie de cambios en la directiva de este continente. De esta forma, se ha dado a conocer que ya hay un nuevo CEO de Nintendo of Europe.

Por medio de un comunicado, se ha revelado que Stephan Bole, quien comenzó su carrera dentro de Nintendo en 1993, abandonó el puesto de CEO de Nintendo of Europe que asumió en el 2018. En su lugar, Luciano Pereña se ha convertido en el CEO, presidente y presidente del consejo de administración de Nintendo of Europe. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En nombre de toda la empresa, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Stephan Bole por su extraordinario liderazgo y sus muchos años dedicados a Nintendo. Es un honor para mí continuar con el propósito de Nintendo de poner sonrisas en los rostros de los clientes y confío en que este grupo de liderazgo y este equipo europeo unido nos permitirán seguir desarrollando el legado de nuestra empresa de ofrecer experiencias únicas”.

Sin embargo, este no fue el único cambio, puesto que también se ha dado a conocer que Laurent Fischer, que fue director general de Nintendo of Europe entre 2006 y 2015 y se convirtió en director de marketing en 2018, será el director de operaciones de la empresa. De igual forma, Tom Enoki, quien se incorporó al equipo directivo de Nintendo of Europe en 2022, se ha convertido en el director general de la oficina de planificación corporativa.

Por último, Nintendo ha completado la reorganización de todas sus entidades europeas en una sola organización, conocida como Nintendo of Europe SE, y señala que todas las oficinas locales permanecerán abiertas. Será interesante ver cómo le irá a esta división en un futuro. En temas relacionados, estos son los precios para el Nintendo Museum. De igual forma, las reparaciones del 3DS llegan a su fin.

Nota del Autor:

Europa es una región muy importante, por lo que mantener un buen perfil es necesario para Nintendo. Con esta nueva directiva, será interesante ver cómo es que la compañía se enfrenta a los retos del futuro, especialmente con una nueva consola en el horizonte.

Vía: VGC