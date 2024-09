Agosto fue un mes movido para la industria de los videojuegos, pero septiembre se posiciona para ser un periodo incluso más importante. En los próximos días veremos el lanzamiento de importantes títulos, como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y Astro Bot, así como esperados ports de Final Fantasy XVI y God of War: Ragnarok para PC. De esta forma, te compartimos una lista con los cinco títulos que no te puedes perder en septiembre.

Astro Bot – PlayStation 5 – 6 de septiembre

Aunque el 2024 ha sido un año con pocos lanzamientos first party para el PlayStation 5, el nuevo Astro Bot se posiciona como un título que todos los usuarios de esta consola deben de tener. Team Asobi nos presenta un plataformero en 3D que se posiciona como una evolución de lo visto en Astro’s Playroom. Por si fuera poco, este título es un homenaje a la extensa historia de PlayStation, algo que todos los fans de la compañía podrán apreciar. Astro Bot llegará a PlayStation 5 el próximo 6 de septiembre.

Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – PS4, Nintendo Switch y PC – 12 de septiembre

Después de varios meses de espera, estamos a solo unos días del lanzamiento de Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics. Esta colección, como su nombre lo indica, nos dará la oportunidad de disfrutar de la extensa historia que hay entre Capcom y Marvel. No solo tenemos la oportunidad de disfrutar de clásicos como Marvel vs. Capcom 2, sino que también aquí encontramos joyas ocultas, como lo es The Punisher. Este es un paquete que los amantes de los juegos de peleas no se pueden perder. Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics llegará al PlayStation 4, Nintendo Switch y PC el 12 de septiembre.

The Plucky Squire – PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC – 17 de septiembre

Para los amantes de los juegos independientes, The Plucky Squire por fin está a solo unos días de llegar a nuestras manos. Este es un juego de aventuras que nos dará la oportunidad de recorrer un mundo mágico en donde es posible un cuento de hadas, pero lo interesante es que podemos cambiar entre diferentes materiales, como un libro, un mueble o una lapicera. Después de años de espera, la siguiente publicación de Devolver se posiciona como uno de los grandes lanzamientos de este mes. The Plucky Squire llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el 17 de septiembre.

Dead Rising Deluxe Remaster – PS5, Xbox Series X|S y PC – 19 de septiembre

Dead Rising es uno de los juegos más icónicos de la generación del Xbox 360 y PlayStation 3. De esta forma, la remasterización que llegará en solo unos días, se posiciona como la versión definitiva de este clásico de Capcom. Este trabajo no solo le da una mejora visual a esta entrega, sino que nos permitirá disfrutar de esta aventura con una serie de mejoras de control y calidad de vida. Dead Rising Deluxe Remaster llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 19 de septiembre.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Nintendo Switch – 26 de septiembre

El mes llega a su fin con un título que muchos han estado esperando con ansias. Echoes of Wisdom será la primera aventura oficial en la que podremos controlar directamente a la Princesa Zelda. Junto a esto, el título nos presenta un mapa clásico, pero con una serie de mecánicas que toman inspiración de lo visto en Tears of the Kingdom, dando como resultado una experiencia imperdible que todos los usuarios de esta consola deben de jugar. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom llegará al Nintendo Switch el 26 de septiembre.

Estos son solo cinco títulos, pero septiembre es un mes cargado con muchos lanzamientos más, como Disney Epic Mickey: Rebrushed, Lollipop Chainsaw RePop, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Age of Mythology: Retold, y más experiencias que no te puedes perder. Al respecto, ya puedes checar nuestra reseña de Age of Mythology: Retold aquí.

Nota del Autor:

Estos son cinco títulos que todos debemos de tener sí o sí este mes. Si bien The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se posiciona como la carta más fuerte de septiembre, no hay que dejar de lado a Astro Bot y The Plucky Squire, dos entregas que no puede esperar para jugar.

